Строящиеся соцобъекты Тюменской области будут сданы в срок

Регион планирует в срок сдать строящиеся школы, детсады и другие социально значимые объекты, заключённые ранее контракты по этим объектам будут при необходимости скорректированы с учетом изменения цен на оборудование и стройматериалы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"По основным объектам мы уже подготовили материалы. Моделируем ситуацию, как то или иное импортное оборудование заменить отечественными аналогами. Правительство РФ предоставило площадки, на которых размещена продукция российских производителей. Понимание, как выстаивать работу, есть. Постараемся сохранить сроки строительства школ, детских садов и других соцобъектов", - подчеркнул заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр.



В Главном управлении строительства состоялась встреча с руководителями подрядных организаций, которые строят с оциальные объекты по госконтрактам. Диалог коснулся двух тем. Строительным организациям необходимо предоставить сравнительный анализ изменения стоимости оборудования, которое предусмотрено уже заключенными контрактами. Это нужно для понимания общей ситуации на рынке строительных материалов и оборудования. Информация собирается не только на региональном уровне, Минстрой России также ждёт данные по всем пунктам.

"У нас уже появилась возможность вносить изменения в стоимость контрактов, чтобы подрядчики могли без проблем достроить все социальные объекты. Сроки госэкспертизы по изменению цены контракта значительно сокращены - до двух недель", - комментирует директор Управления капитального строительства Фанур Гимаев.

Подрядчикам рассказали об последних изменениях в градостроительном законодательстве в последнее время, которые предусматривают авансирование заключенных и вновь разыгрываемых контрактов. Правительством Тюменской области внесён в региональный парламент законопроект, который даст возможности изменения цены контракта и предоставления подрядчику аванса.