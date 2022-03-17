Якушев: На Урале нет паники из-за санкций

В УрФО организована плотная работа бизнеса с региональными властями, аппаратом полпреда и с площадками на федеральном уровне. Об этом заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, которое провел Владимир Путин.

"Что касается Уральского федерального округа, то здесь сконцентрирован мощнейший промышленный потенциал. И нужно сказать, что люди, которые всегда жили на Урале, – это народ надежный, несуетливый. Поэтому, когда возникли сложности с объявленными санкциями, то предприниматели, руководители предприятий отнеслись к этому достойно, спокойно, паники точно никакой нет", - сообщил Якушев.

Полпред отметил, что цифровой сервис “Биржа импортозамещения”, запущенный Минпромторгом, необходимо заполнить как можно быстрее, чтобы предприниматели увидели отечественные аналоги продукции, которую они раньше зачастую закупали за рубежом.

Полпред отметил, что помимо субсидий на кредитование оборотных средств нужно отработать регуляторику. Необходимо, чтобы максимальное число системообразующих предприятий получили деньги на пополнение оборотных средств: финансовая и правовая составляющие должны быть синхронизированы.

Отдельный пул предложений связан с импортозамещением. Важно поддержать НИОКРы, которые направлены на создание отечественных аналогов. Формой такой поддержки может быть инвестиционный налоговый вычет для тех предприятий, кто ведет такую работу.

Нужно поддержать научно-образовательные центры, потому что портфель проектов, которые находятся в НОЦах сегодня направлен как раз на появление новых отечественных технологий - это позволило бы быстрее внедрить их в производство.

Субсидирование процентной ставки по кредитам, взятыми промышленными предприятиями на цели импортозамещения, также может стать серьезной мерой, стимулирующей увеличение объема и масштаба таких проектов.

Финансировать эту форму поддержки логично через уже работающий институт - Фонд развития промышленности, докапитализировав его на необходимую сумму.