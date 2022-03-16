Четыре вакансии приходится на одного безработного Тюменской области

16:23 16 марта 2022
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В банке вакансий Тюменской области более 24,5 тыс. предложений: на одного незанятого гражданина приходится четыре вакансии. Традиционно сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, торговли и сферы услуг, сообщил глава региона Александр Моор.

Губернатор заверил, что ситуацию на рынке труда контролирует лично,  проводится анализ возможного влияния вводимых санкций - при необходимости правительство области  примет дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса.

"У многих из вас вызывают обеспокоенность сообщения о прекращении деятельности иностранных компаний в России. Возникает логичный вопрос – не вызовет ли это всплеск безработицы? Ситуация на региональном рынке труда находится под моим личным контролем. Сейчас уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6%. Для сравнения год назад это значение было существенно выше - 2,3%. Массовых сокращений персонала работодателями не заявлено", - сообщил губернатор.

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