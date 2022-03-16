719 млн рублей будет направлено на охрану тюменских лесов в 2022 году

На охрану лесов Тюменской области в 2022 году выделено 719 млн рублей, при этом более 508 млн из них - средства регионального бюджета, сообщает информцентр правительства.

Готовность региона к пожароопасному сезону обсудили во вторник на совещании по подготовке к паводку и пожароопасному сезону. Сообщается, что к работе по тушению природных пожаров в Тюменской области в 2022 году готовы 2888 человек и 1 326 единиц техники. Численность региональной группировки для тушения природных пожаров по сравнению с 2020 годом увеличена на 7%, количество техники - на 14%, сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

По решению губернатора Тюменской области будут дополнительно закуплены 25 единиц спецтехники, в том числе беспилотник. В новом сезоне на охране лесов будет задействовано 36 БПЛА, заключены контракты на тушение лесных пожаров с использованием 4 вертолетов Ми-8.

Подразделения региональной противопожарной службы уже действуют в Тюменском, Исетском и Нижнетавдинском районах.