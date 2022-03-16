В Тюменской области отремонтируют дороги к больницам

Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области в 2022 году отремонтируют около 16,5 км на 9 участках дорог, которые ведут к медицинским учреждениям, сообщает Главное управление строительства региона.

В Тюмени будет отремонтирована улица Олимпийская на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Широтной, ведущая к поликлинике №17.

В Винзилях планируется ремонт улицы Первомайской, которая ведёт к филиалу Областной больницы №19.

Ещё 7 дорог связывают жителей Тюменского района с ФАПами. Будут отремонтированы ул. Школьная в д. Субботина, ул. Новая в с. Каменка и сеть региональных дорог между населёнными пунктами.

"Скорость оказания медицинских услуг во многом зависит от качества дорожного покрытия. Наша задача — обеспечить комфортный и быстрый подъезд к медучреждениям. В экстренных ситуациях счёт идёт на секунды, поэтому дороги, рядом с которыми расположены ФАПы, поликлиники и больницы, ремонтируются в первую очередь", - прокомментировал заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.