Тюменский зоопарк оштрафовали на 250 тысяч рублей за грифа, орла и сипа

По требованию Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры Тюменскому зоопарку назначен штраф в размере 250 тыс рублей за содержание чёрного грифа, степного орла и белоголового сипа, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, без соответствующих разрешений.



Федеральным законом от 24.04.1995 №52-ФЗ "О животном мире" закреплена обязанность предпринимателей по получению разрешений на содержание животных, занесенных в Красную книгу России, подтверждающих соблюдение безопасных условий содержания.



"Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора зоопарк привлечен к административной ответственности по ст.8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных без надлежащего на то разрешения) в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей", - сообщает облпрокуратура.



Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.