Тюменцы продолжат носить маски в автобусах и общественных местах

Масочный режим продолжает действовать в Тюменской области, несмотря на стабилизацию эпидобстановки по коронавирусу и отмену ряда ограничений.
"Друзья, соблюдайте масочный режим в городском транспорте и общественных местах. И самое главное – не пропускайте сроки ревакцинации от COVID-19. Берегите себя и своих близких!", - призвал жителей региона губернатор Александр Моор.
Моор отметил, что пандемия еще не закончилась, расслабляться рано. "Все предприятия и организации должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора". - подчеркнул он.
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