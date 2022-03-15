Тюменцы продолжат носить маски в автобусах и общественных местах

Масочный режим продолжает действовать в Тюменской области, несмотря на стабилизацию эпидобстановки по коронавирусу и отмену ряда ограничений.

"Друзья, соблюдайте масочный режим в городском транспорте и общественных местах. И самое главное – не пропускайте сроки ревакцинации от COVID-19. Берегите себя и своих близких!", - призвал жителей региона губернатор Александр Моор.

Моор отметил, что пандемия еще не закончилась, расслабляться рано. "Все предприятия и организации должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора". - подчеркнул он.