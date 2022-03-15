Тюменским подросткам разрешили ходить в ТРЦ без взрослых

Подростки могут самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры Тюменской области, ранее из-за введенных противоэпидемических ограничений им можно было гулять по магазинам только в сопровождении родителей.
Ограничение действовало с прошлого года, за его соблюдением должны были следить собственники ТЦ и ТРЦ. Сейчас запрет снят в связи со стабилизацией эпидситуации в регионе, сообщил губернатор Александр Моор.
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