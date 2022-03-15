Тюмень не собирается возвращаться к QR-кодам

Эпидемиологическая ситуация в Тюменской области стабилизировалась, поэтому власти решили отменить ряд ограничений, в том числе QR-коды, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Система пропусков по QR-кодам о вакцинации в ТРЦ, объекты культуры и спорта в регионе начали вводить в ноябре 2021 года, на новогодние выходные это ограничение отменили, а затем несколько раз переносили возврат.

"Мы не будем вводить QR-коды и разрешаем работу без них заведениям общепита, танцплощадкам и дискотекам после 23 часов. Отменяется запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей в пансионатах, домах отдыха и санаториях", - заявил в своем телеграм-канале губернатор.