В Плеханово начинается строительство крупной школы

Госэкспертиза одобрила проект школы в микрорайоне Плеханово в Тюмени, первых учеников она примет в сентябре 2023 года, работы на строительной площадке начнутся в ближайшее время, сообщает Главное управление строительства региона.

Школа на 1,5 тысячи мест будет состоять из шести блоков разной этажности. Общая площадь здания более 19,5 тысяч квадратных метров. Планируется, что в сентябре 2023 года она примет своих учеников.

"На следующей неделе планируется получение разрешения на строительство и начало активных работ на площадке. Этот объект стал первым, на который заключался единый контракт на проектирование и строительство", отметили в ГУС.