Русла рек расчищают в Ишиме накануне паводка

Фото - https://t.me/Glava_Ishim

На реках Карасулька и Мергенька проводится очистка русел малых рек и откосов от зарослей кустарника, чтобы освободить путь вешним водам, сообщил глава города Ишима Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

"Проинспектировал ход работ по расчистке русел малых рек. Откосы Карасульки и Мергеньки быстро зарастают кустарником, и их необходимо чистить, чтобы освободить путь воде. Из запланированных 2356 м осталось расчистить участок протяжённостью порядка 400 м. Мероприятия будут завершены до наступления паводкового периода. Чуть позднее, после определения мест пролегания коммуникаций, приступим к очистке подмостовых пространств", - сообщил глава муниципалитета.

Борис Шишкин напомнил, что после малых рек половодье начнётся и на реке Ишим. Там возведено три дамбы, ещё одна появится в районе "Ишиммежрайгаза", грунт для ее обустройства уже заводится.

"Проводимые мероприятия должны обеспечить защиту города и его жителей от большой воды", - подчеркнул глава Ишима.