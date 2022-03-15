Александр Моор рассказал, как Тюменская область готовится к сезонам паводка и природных пожаров

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Тюменская область планово готовится к очередным противопожарному сезону и действиям в условиях возможного паводка, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

"Подготовка к пожароопасному сезону в Тюменской области ведётся с учётом опыта прошлого года. Разработан план-график, чётко ему следуем. Доложил об этом сегодня на совещании, которое провел полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев. Обсудили с коллегами риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера", - сообщил Александр Моор.

По словам Моора, для тушения лесных пожаров в регионе будет привлечено 2888 человек, это на 7 % больше, чем в 2021 году, и 1326 единиц техники, плюс 14 % к прошлому году. Увеличена численность профессиональных десантников-пожарных до 120 человека. Зарплату опытным работникам лесного хозяйства, в первую очередь водителям, будет увеличена.

В апреле пройдут межрайонные учения по тактике и технике тушения лесных пожаров. Весь ход подготовки к пожароопасному сезона находится на моем личном контроле.

По предстоящему паводку пока прогноз благоприятный, но регион готовится к любым сценариям. "Ждем информацию от коллег из Казахстана по запасам воды в Сергеевском водохранилище и реке Ишим", - сообщил губернатор.

Вопросы о подготовке к пожароопасному сезону и паводку обсудили сегодня совещании, которое провел полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев по поручению главы государства в режиме видеоконференции.

"Нужно обеспечить бесперебойную работу систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, предусмотреть необходимое количество личного состава и техники спасательных формирований. Добиться чёткой отработки на местах алгоритмов взаимодействия органов власти всех уровней. Руководство регионов и муниципалитетов, а также оперативные службы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации, связанной с паводками и природными пожарами", - акцентировал внимание участников совещания Владимир Якушев.