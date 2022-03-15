Сбер продлит срок действия банковских карт

СберБанк работает над продлением срока действия дебетовых и кредитных банковских карт. В ближайшее время все клиенты банка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия, сообщает пресс-служба Сбера.
Игорь Ковалев, директор дивизиона "Кошелек клиента" СберБанка:
Все карты СберБанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска.
Адрес отделения СберБанка для получения карты можно посмотреть в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в полученном от банка смс сообщения о готовности карты.
Все действующие карты Visa и Mastercard СберБанка продолжают работать на территории России. Они могут быть использованы для совершения покупок, платежей и переводов, а также снятия наличных в банкоматах.
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