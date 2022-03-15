Уличные торговцы Тюмени лишились 120 кг рыбы

14:04 15 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сотрудники департамента потребительского рынка Тюмени с 9С по 13 марта провели шесть рейдов по точкам стихийной торговли на улицах города, на нелегальных продавцов составлено 19 административных протоколов, среди изъятого - 120 кг рыбы, сообщает администрация города. 

"Еще 120 кг рыбы "уплыло" с улиц Тюмени. Специалисты сектора административной практики департамента потребительского рынка совместно с сотрудниками УМВД России по городу Тюмени вовремя изъяли с импровизированных прилавков сомнительный товар. Кому-то из потенциальных покупателей не удалось отведать продукции, хранившейся в подозрительных для этого условиях и "надышавшейся" вблизи дорог выхлопными газами", - следует из сообщения администрации города.

Теги: администрация Тюмени , торговля , штрафы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022