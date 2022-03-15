Уличные торговцы Тюмени лишились 120 кг рыбы

Сотрудники департамента потребительского рынка Тюмени с 9С по 13 марта провели шесть рейдов по точкам стихийной торговли на улицах города, на нелегальных продавцов составлено 19 административных протоколов, среди изъятого - 120 кг рыбы, сообщает администрация города.

"Еще 120 кг рыбы "уплыло" с улиц Тюмени. Специалисты сектора административной практики департамента потребительского рынка совместно с сотрудниками УМВД России по городу Тюмени вовремя изъяли с импровизированных прилавков сомнительный товар. Кому-то из потенциальных покупателей не удалось отведать продукции, хранившейся в подозрительных для этого условиях и "надышавшейся" вблизи дорог выхлопными газами", - следует из сообщения администрации города.