Тюменские загородные лагеря примут детей на отдых по программе кешбэка

По поручению Президента России Правительство РФ продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, которую впервые применили в прошлом году. Она будет запущена с 1 мая текущего года.
В ближайшее время региональным Правительством будет утвержден перечень лагерей, участвующих в программе.
В 2021 году в федеральной программе кешбэка приняли участие 16 тюменских лагерей. Родители по системе кешбэка приобрели более 7 000 путевок.
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