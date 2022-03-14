Тюменские загородные лагеря примут детей на отдых по программе кешбэка

18:15 14 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По поручению Президента России Правительство РФ продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, которую впервые применили в прошлом году. Она будет запущена с 1 мая текущего года.

В ближайшее время региональным Правительством будет утвержден перечень лагерей, участвующих в программе.

В 2021 году в федеральной программе кешбэка приняли участие 16 тюменских лагерей. Родители по системе кешбэка приобрели более 7 000 путевок.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022