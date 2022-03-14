Юристам и бухгалтерам сложнее всего устроиться на работу в Тюмени

Служба исследований hh.ru проанализировала рынок вакансий в Тюменской области и выяснила, каким специалистам проще всего трудоустроиться, а у каких - большая конкуренция на вакансии.

Проще всего найти работу в Тюменской области могут специалисты в сфере медицины и фармацевтики. На одну вакансию приходится всего 0,8 резюме. Средняя предлагаемая зарплата в медицине по итогам февраля составила 55,6 тыс. рублей.

У рабочего персонала тоже не будет проблем с трудоустройством: на одну вакансию здесь приходится 1,1 резюме, а средняя зарплата - 58,4 тыс. рублей.

Низкая конкуренция за рабочее место наблюдается в сфере "Строительство, недвижимость" - 1,3 резюме на место, зарплата в среднем 62,6 тыс. рублей.

В сферах продаж, спорта, фитнеса, красоты, туризма, ресторанного дела и сервиса конкуренция тоже невысока - менее 2 резюме на вакансию.

Значительно сложнее жителям Тюменской области найти работу в сфере "Юристы" - здесь на одну вакансию приходится 6,3 резюме, а также в сфере "Бухгалтерия, управленческий учет" (5,6).

"На одну активную вакансию в Тюменской области приходится в среднем 4,4 резюме – это умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя. Оптимальный уровень конкуренции на рынке труда – это пять-шесть резюме на одну вакансию. В таком случае и работодатели, и соискатели не испытывают сложностей", - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.