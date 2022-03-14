Тюменская область оказалась в первой десятке регионов по абсолютному объему кредитов на одного жителя

Тюменская область вошла в десятку самых закредитованных российских регионов в 2022 году: соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты населения в начале 2022 года составляет 79,6%, объем задолженности перед банками в среднем на одного человека - 463,7 тыс. рублей, или 69,5тыс. рублей в год.

Самая высокая закредитованность в начале этого года отмечена в Калмыкии (103,5%), самая низкая – в Ингушетии (12%), в среднем по РФ показатель равен 55,6%, объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составляет 328,2, или 63,2 тыс. рублей в год, отмечается в пятом ежегодном рейтинге регионов РФ по уровню РИА Новости.

"Статистика показывает, что в 2021 году на фоне активизации экономики и невысоких процентных ставок потребительское кредитование демонстрировало стремительный рост. Значительную роль в этом также сыграла льготная ипотека. В последние месяцы начавшийся подъем процентных ставок поторопил многих взять кредиты по хорошим ставкам перед повышением", - отмечает РИА Новости.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе экономическая ситуация в России будет находиться в условиях достаточно высоких рисков, связанных с геополитикой. "Вероятно, будет наблюдаться рост безработицы, а зарплаты в ряде секторов станут расти медленнее инфляции. На этом фоне ситуация с потребительским кредитованием выглядит очень неопределенной. С одной стороны, высокие ставки и турбулентность в экономике будут сдерживать потребительское кредитование, а с другой стороны, обесценение кредитов и сокращение доходов могут подталкивать некоторых людей наращивать свою задолженность перед банками", - отмечается в релизе.

В новых экономических реалиях важно понимать, в каких регионах и городах ситуация с закредитованностью населения выглядит достаточно серьезной, а где банковские долги населения не угрожают проблемой личных банкротств и большим количеством неплатежей, отмечают аналитики.

Лидирует по объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина Ямал (649 тысяч рублей). На втором, третьем и четвертом местах находятся Югра, Якутия и Московская область: уровень задолженности в пересчете на одного человека у них составляет 593, 525 и 490 тысяч рублей соответственно. Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов Ненецкий автономный округ, где ссудная задолженность в пересчете на одного экономически активного человека составляет 480 тысяч рублей. Таким образом, лидерами по этому показателю являются в основном северные регионы, что объясняется относительно высокими зарплатами в них, поясняют эксперты.

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали Магаданская, Тюменская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ и Санкт-Петербург. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался в диапазоне от 448 до 470 тысяч рублей. Столица России Москва занимает 12-е место по объему задолженности на одного человека - 413 тысяч рублей.