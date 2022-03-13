В тюменской ОБ №11 провели более 200 малотравматичных гинекологических операций

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Технологии малоинвазивной хирургии освоили и успешно применяют акушеры-гинекологи Областной больницы №11 (р.п. Голышманово). Только за 2021 год здесь проведено более 200 таких оперативных вмешательств, прежде всего, лапароскопических, сообщила Людмила Гринфельд, представитель пресс-службы.

Лапароскопические стойки поступили в больницу в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и реализуемой в Тюменской области программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Оборудование позволило повысить доступность малоинвазивных вмешательств для жительниц р.п. Голышманово. "Передовое эндовидеохирургическое оборудование позволило нам расширить спектр малоинвазивных хирургических вмешательств, выполняемых в гинекологических отделениях", — подчеркнул главный врач больницы Алексей Белов.

Применяя такой щадящий метод оперативного вмешательства, гинеколог лечит женское бесплодие, осложнения хронических заболеваний половой сферы, удаляет доброкачественные образования органов малого таза и т.д. "Большинство вмешательств проводится планово, что позволяет свести к минимуму возможные риски, – рассказала акушер-гинеколог Людмила Зауташвили.

– Так, в прошлом году в плановом порядке гинекологи-хирурги Областной больницы №11 провели 139 малоинвазивных операций. Экстренная хирургическая помощь гинекологов потребовалась 88 пациенткам, 11 из которых проведена операция кесарева сечения". Врач также отметила, что при лечении пациенток гинекологи больницы всегда стремятся не только вернуть пациентке здоровье, но и сохранить способность к рождению детей. "Хирурги убеждены: лучшая операция – та, которой удалось избежать. К сожалению, это удаётся не всегда. А вот снизить уровень травматичности самой операции, стресса и срок реабилитации зачастую возможно с помощью малоинвазивной хирургии", – подытожил Алексей Белов, главный врач Областной больницы №11.