Тюменцам объяснили, как без проблем оплачивать проезд и парковку

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени напоминает, что оплатить проезд в общественном транспорте и платные парковки можно с помощью пластиковых карт (контактно и бесконтактно), а также с помощью сервисов карт "Мир" и China UnionPay (CUP).

В связи с введёнными ограничениями сервисы Apple Pay и Google Pay платежных систем Visa и Mastercard с 10 марта стали недоступны для оплаты проезда и платных парковок. При этом пластиковые карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в штатном режиме.

При возникновении проблем с оплатой проезда или вопросов по этой теме тюменцы могут обратиться к оператору автоматизированной системы оплаты проезда – АО "Тюменская транспортная система" по телефонам: 8-800-600-99-72, 8-800-302-1377; 20-03-77; 68-09-09.