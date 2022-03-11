Тюменская область получит около 1,7 млрд рублей бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований рассмотрела и одобрила предложения Правительства РФ по выделению лимитов бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в регионах, в связи с этим Тюменская область получит 1 690 295 тыс. рублей, сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Решение принято при поддержке депутата, который входит в Комиссию ФС от фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Кредиты выдаются регионам на 15 лет по ставке 3% годовых. Между субъектами федерации распределено 135,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение Правительства РФ будет подписано в ближайшее время.

Объем кредитов распределен пропорционально численности населения регионов с использованием коэффициента общей долговой нагрузки, учитывающего объем госдолга субъекта федерации на начало 2022 года, и коэффициента стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе к среднему по России, пояснил Александр Ремезков.

"Эти средства федеральной поддержки выдаются регионам на реализацию инфраструктурных проектов. Речь идет о развитии самых разных отраслей - строительство жилья, объекты культурного назначения, ЖКХ, организации и предприятия систем здравоохранения, образования, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирский транспорт, общественное питание, розничная торговля, организации досуга и отдыха", - подчеркнул Александр Ремезков.

Депутат отметил, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ поддерживает реализацию мер по сохранению стабильности в экономике и социальной сфере: "Мы всегда добивались и будем добиваться от федерального центра максимальной финансовой поддержки для регионов".