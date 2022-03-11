Предприятия и организации Тюменской области больше не обязаны соблюдать противоковидные меры

В Тюменской области отменено действие постановления о дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса на предприятиях и в организациях региона, документ об этом подписала главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.

Действующие с апреля 2020 года ограничения и обусловленные ими требования к организации работы сотрудников отменены в связи с обновленными методическими рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса и снижением заболеваемости, отмечается в постановлении.

"Постановляю признать утратившим силу Постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 11.04.2020 №5 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на предприятиях и организациях Тюменской области", - говорится в документе.

Отмененным постановлением работодателям для предотвращения заноса и распространения на предприятия и в организации коронавируса предписывалось соблюдать 24 пункта, в том числе организация утренних фильтров, масочный режим, дезинфекция помещений и ведение соответствующих журналов, социальная дистанция, разобщение разных смен, коллективов цехов, ограничение доступа сторонних лиц в помещения, минимизация личных контактов и так далее.