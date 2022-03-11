Компании ТЭК, входящие в Нефтегазовый кластер, обсудят в Тюмени ускорение импортозамещения

Российские разработчики оборудования готовы нарастить мощности и восполнить экстренные потребности добывающих предприятий, чтобы нивелировать проблемы ТЭК, обусловленные новыми санкциями. При поддержке вице-премьера Юрия Борисова крупнейший Нефтегазовый кластер России, основанный в Тюменской области, сейчас ищет механизмы оперативного масштабирования технологий и облегченный порядок прямых поставок, сообщили в департаменте инвестполитики региона.

18 марта стартует серия стратегических сессий на площадке Нефтегазового кластера. Первой компанией, заявившей о своей готовности к прямому диалогу и оперативному высокотехнологичному импортозамещению, стало ПАО "Газпром нефть". Во встрече в Тюмени с представителями её головной и дочерних организаций планируют участвовать 124 предприятия из 27 регионов. Они предложат свои решения современных вызовов в ТЭКе, проекты и возможности сотрудничества. Такие же совещания запланированы с ПАО "Лукойл", "Татнефть", "Новатэк" и "Роснефть".

Будут актуализированы меры государственной поддержки российских технологических производств. Федеральные и региональные льготы для развития промышленной кооперации, импортозамещения и востребованности отечественной продукции.

Антон Машуков, директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области: