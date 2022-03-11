Компания "Золотые луга" подводит итоги 2021 года: Евгения Чемеренко – о достижениях, показателях и планах

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

2021 год для компании "Золотые луга" стал "дорожкой для разбега", трамплином к новому этапу развития. В рамках продолжающейся пандемии предприятие уже научилось работать в новых реалиях, сохранило стабильные показатели роста, успешно внедрило новые идеи, а также подготовилось к новому "прыжку".

Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири в 2022 году отмечает значимый юбилей. Генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко подвела итоги за прошедший год и рассказала о том, что ждет компанию в дальнейшем.

Какие изменения произошли в компании "Золотые луга" за 2021 год?

К началу 2021 года мы подошли уверенно, несмотря на пандемию. На предприятии достаточно быстро удалось выстроить работу в условиях современных реалий, ведь все эти принципы нам и ранее были близки: строгий контроль за чистотой на производстве и в офисах, здоровьесбережение всех сотрудников, безопасная дезинфекция, пропаганда здорового образа жизни. Во время нерабочих дней, объявленных в рамках ограничительных мероприятий, наша компания обеспечила бесперебойные поставки молочной продукции в магазины региона в полном объеме.

Значимым событием прошедшего года стало внедрение маркировки для молочной продукции. К этому нововведению мы готовились заранее и максимально вдумчиво. Мы изучали все нюансы, проводили консультации. Этап тестирования стартовал 1 мая, с 1 июня была обеспечена маркировка всего ассортимента сыров. С 1 сентября новые правила начали действовать на молочную продукцию со сроком годности более 40 суток. У компании "Золотые луга" под эту категорию попало молоко длительного срока хранения (ультрапастеризованное). А уже за два месяца до введения полной обязательной маркировки мы подписали необходимые договора, выработали решения по всем видам продукции. С 1 декабря маркируем уже всю продукцию, а это более 70 наименований. Несмотря на сложности, все производственные линии, объемы удалось сохранить, как и качество выпускаемой продукции.

Расскажите о новинках в производстве в 2021 году?

Летом 2021 года компания расширила ассортимент ТМ "Золотые луга", выпустив на рынок десертную коллекцию питьевых йогуртов. Уникальные вкусы для кисломолочных напитков выбирали на основе мнения потребителей. Старались отойти от традиционных и привычных сочетаний, ведь ими уже никого не удивить. Поэтому компания проводила фокус-группы с дегустациями, из 11 вариантов были выбраны три.

В десертную коллекцию вошли вкусы: печеное яблоко — корица, лимонный пай и черничный пирог. Питьевой йогурт выпускается в удобной ПЭТ-бутылке с ярким дизайном. Перед запуском новинки был тщательно проанализирован и востребованный формат продукта. Мы заметили, что в последнее время потребители чаще приобретают товары в упаковках большого размера. Поэтому принято решение новый йогурт выпустить в "семейном" формате — 720 граммов.

Кроме того, в трендах сейчас продукты, которые соответствуют понятию "mood food" – еда для настроения и спокойствия. Потребители обращают внимание на вкусы и добавки, которые ассоциируются с продуктами, положительно влияющими на иммунитет: кимчи, лайм, лимон и имбирь, корица, кардамон, мускатный орех. Упаковка здесь играет не последнюю роль. Эти нюансы мы также учитывали — и не прогадали.

Новые вкусы, стильную упаковку и приятные цвета йогуртов десертной коллекции ТМ "Золотые луга" высоко оценили потребители, а качество самого продукта – эксперты. В ноябре 2021 года все три йогурта были удостоены наград Международного конкурса "Гарантия качества", который проходил в Москве при участии Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН.

Удалось ли за прошедший год реализовать социальные проекты?

Мы из года в год подтверждаем свою позицию социально-ответственной компании. 2021 год стал богатым на различные благотворительные проекты, с большим энтузиазмом откликались на предложения партнёров.

Коллектив компании с большой тревогой следил за ситуацией с лесными пожарами в Тюменской области и соседних регионах. Поэтому в мае "Золотые луга" присоединились к акции по спасению лесов, которая проходила совместно с компанией Tetra Pak. На упаковках молока ультрапастеризованного м.д.ж. 3,2% был размещен особый QR-код. После сканирования 1 рубль с каждого кода перечисляли на сохранение лесов России.

Ко Дню защиты детей для воспитанников центра "Творчества" с ограниченными возможностями устроили праздник с полезными молочными угощениями. Часть продукции передали семьям больных детей. Во Всемирный день окружающей среды уже традиционно поддержали благотворительный "Зеленый марафон", и уже в третий раз выступили партнером Межрегионального экологического фестиваля "Живая Планета". Помогли провести мастер-класс для клуба "Особая МАМА", членами которого являются родители и дети с ограниченными возможностями. Наборы продукции отправили женщинам с детьми, находящимся в центре социальной реабилитации "Тюменский" в рамках проекта "Мамочка рядом".

А по участию в выставках и конкурсах год получился таким же насыщенным?

Участие в выставках, фестивалях и конкурсах для нас — это всегда возможность получить экспертную оценку, провести анализ и убедиться в том, что мы находимся на верном пути. Каждый год планку повышаем сами для себя, растет и конкуренция, развивается и меняется рынок. Стараемся держать руку на пульсе.

Так, в начале года получили высокие оценки экспертов и потребителей на специализированной выставке "Продэкспо-2021. Продукты питания. Сельхозпродукция", которая проходила в Тюмени. Получили медали и сертификат качества за выпускаемую продукцию. Весной наши продукты в очередной раз стали победителями ежегодного фестиваля качества в Екатеринбурге, а осенью получили награды XIХ ежегодного Фестиваля качества масла, масложировой продукции и сыров. Медали международного конкурса "Гарантия качества 2021" вручили не только новым десертным йогуртам, но и натуральным сырам "Золотые луга".

В рамках Всемирной недели качества-2021 приняли участие в народном голосовании, где выбирали товары-лидеры от местных производителей. В категории "Молочная продукция" потребители назвали лучшей сметану 15% "Золотые луга".

В конце года по традиции стали лауреатами и дипломантами конкурсов "100 лучших товаров России" и "Лучшие товары и услуги Тюменской области".

В течение года компания также активно принимала участие в сельскохозяйственных ярмарках, реализовав на них более 1,5 тонн молочной продукции.

Каких показателей удалось добиться за 2021-ый год на производстве? Сохранилась ли динамика по выпуску молочной продукции?

Мы увеличили объём переработки молока на 2%. Всего за 2021 год было переработано 102 тысячи тонн сырья. Выручка предприятия за год составила более 4 млрд рублей, при этом приросли на 120% по отношению к 2020 году.

Считаю, нам удалось не только обеспечить стабильность работы, но и показать динамику, выйти на 2022 год уверенно и с хорошим заделом для перехода на новый этап развития.

На 2022 год запланировано что-то грандиозное?

Это важный год для нашей компании, нас ждет сразу два значимых события. В марте 2022 года свой 90-летний юбилей отметит Ситниковский молочный комбинат – одно из старейших предприятий Тюменской области, где размещено наше основное производство. А наша главная торговая марка "Золотые луга" отпразднует свое 20-летие.

Подготовка к этим важным датам началась заранее. Неслучайно история Ситниковского молочного комбината вошла в основу концепции нового культурного пространства Омутинского района — модельной библиотеки, торжественно открытой в селе Ситниково в декабре 2021 года.

В течение всего года наших сотрудников, партнеров, клиентов и покупателей ждут различные мероприятия, приуроченные к юбилейным датам. В планах модернизация цехов по производству сливочного масла и творога.

А в честь 20-летия торговой марки "Золотые луга" мы решили провести редизайн упаковки. Уже с января на рынок будут выходить продукты в обновленном дизайне, а уже весной потребители смогут покупать любимую "молочку" в новом оформлении.

Как изменится дизайн упаковки ТМ "Золотые луга"? Как потребителям узнать продукты местного производителя?

Упаковка молочных и кисломолочных продуктов будет узнаваема, но станет более стильной и информативной. Каждому продукту будет соответствовать определенный цвет на упаковке для удобства поиска на торговых полках, привычный логотип немного изменится, но по-прежнему будет легко узнаваемым. Помимо общей информации о продукте, его составе, КБЖУ, сроках годности и т.д. на упаковку мы добавим рекомендации о том, для приготовления каких блюд он подходит, а также напечатаем проверенные рецепты. Уверены, многим хозяйкам и любителям готовить они придутся по душе.

И, конечно, на каждый товар будет нанесен специальный код идентификации – Data Matrix. Благодаря маркировке любой желающий может проверить качество продукта еще в магазине. Для этого нужно лишь отсканировать код в мобильном приложении "Честный знак".

На что будете делать ставку в современных условиях рынка?

Безусловно, самый важный критерий в работе производственных компаний, в том числе и нашей – качество. С самого начала мы выбрали четкую позицию и из года в год придерживаемся ее: это отказ от вредных добавок и консервантов, стабильное качество, безопасность продукции.

За безопасностью приходящей и уходящей продукции на нашем предприятии следит лаборатория. Десятки опытных сотрудников строго контролируют качество входящего сырья, готовой продукции, упаковки. Внимание этим факторам уделяется на всех без исключения этапах: от отбора сырья до транспортировки.

Компания "Золотые луга" будет развиваться, расти, расширять ассортимент, следовать трендам и времени, оптимизировать производство, но от основных принципов работы предприятия отказываться не будем. Многолетний опыт показал, как важно грамотно соединить проверенные временем традиционные рецепты и технологии, современное оборудование и инновационные разработки, строгий контроль качества и стремление делать продукт лучше, для потребителя, с душой.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.