TUI Россия продолжит работать с туристами под маркой FUN&SUN

Фото - https://www.instagram.com/tuirussia/

Офисы TUI в Тюмени, как и в других регионах, будут переименованы. Решение развиваться под собственным брендом FUN&SUN принято руководством в марте 2022 года при этом постепенный переход на новый бренд начался весной прошлого года.

"ООО "ТТ-Трэвел" уведомляет всех партнеров и клиентов о том, что в соответствии со стратегией развития, руководством компании принято решение о переходе на торговую марку "FUN&SUN" и прекращении использования торговой марки "TUI"", - следует из сегодняшнего сообщения на сайте компании.

Все онлайн-ресурсы компании, в том числе электронная почта, перенесены на домен fstravel.com, обновится оформление офисов продаж, названия аккаунтов в соцсетях и так далее.

Отмечается, что "изменения не влияют на правоотношения ООО "ТТ-Трэвел" ни с партнерами, ни с клиентами, так как юрлицо, с которым заключены договоры, сохраняется. Смена торговой марки не повлечет изменений в работе компании".

Компания основана в 2009 году на базе российских туроператоров VKO Group и Mostravel как совместное предприятие российской "Севергрупп" и международного туристического холдинга TUI Group – TUI Россия и СНГ. С марта 2021 года 100% компании находится под контролем ООО "КН-ХОЛДИНГ". В приоритете компании развитие внутреннего и въездного туризма. При поддержке Ростуризма и региональных властей туроператор успешно реализует чартерные программы в регионы России, в том числе в Тюмень.

В сентябре 2021 года правительство Тюменской области и генеральный директор компании TUI Россия Тарас Демура подписали соглашение о сотрудничестве с целью создания межрегиональных туристических маршрутов и привлечения дополнительных туристических потоков в регион. На сегодня на сайте FUN&SUN можно найти чартеры как по России, так и в Тюмень.