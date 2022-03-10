Вагайские лесники выявили три незаконных рубки леса

За последнюю декаду февраля в Вагайском лесничестве инспекторы при патрулировании выявили три факта незаконных рубок лесных насаждений. Общий объем незаконно заготовленной древесины составляет 13,69 куб.м, в том числе семь деревьев породы сосна и пять деревьев породы береза. Сумма причиненного ущерба составила 21718 рублей.

Совершившие рубку деревьев установлены и будут привлечены к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ. Ответственность по этой статье предусматривает наказание штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

Кроме того, виновным лицам необходимо будет возместить сумму ущерба, причиненного лесам, в добровольном либо принудительном порядке.