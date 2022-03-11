"Свеза" на 12% повысит зарплату своим сотрудникам

Лесопромышленная группа "Свеза" в 2022 году повысит заработную плату всем сотрудникам в среднем на 12%. Кроме этого, единовременно весь персонал уже получил выплату в размере 50% от оклада, сообщат пресс-служба компании.

Повышение заплат произойдёт с 1 апреля. Всего компания направит в этом году на увеличение дохода работников более 650 млн рублей.

"Базовый процент пересмотра зарплат составит 8,5%. Кроме того, в начале марта выплачено дополнительное единовременное вознаграждение в размере 50% от оклада. Совокупно на пересмотр заработной платы и другие выплаты будет направлено более 650 млн рублей. В целом ежемесячный доход работающих в компании людей в 2022 году вырастет примерно на 12%", говорится в сообщении.

За последние три года средняя зарплата по компании выросла на 30,4%. Также весной "Свеза" традиционно выплачивает сотрудникам годовую премию, которая рассчитывается по результатам достигнутых показателей.

По итогам 2021 года средняя заработная плата в компании превышала средний уровень по стране на 15,2%.

"Свеза" уже несколько лет подряд попадает в топ-50 крупнейших компаний и занимает лидирующую позицию среди компаний лесопромышленного комплекса в рейтинге лучших работодателей России по версии hh.ru.