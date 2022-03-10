Тюменский приют для бездомных животных готовится к приему бродячих собак из сел

Муниципальный приют для бездомных животных в Тюмени с 1 апреля начнёт принимать четвероногих, отловленных не только в городе, но и в Нижнетавдинском, Исетском и Тюменском районах, сообщили в администрации города.
Для приема новых "постояльцев" на территории приюта дополнительно обустроят 100 вольеров, отдельный ветеринарный кабинет и необходимую инфраструктуру.
Директор МКУ "Леспаркхоз" Сергей Нефёдов продемонстрировал представителям общественного контроля и руководителю волонтёрской организации "Живи" Ирине Бутаковой новые помещения, рассказал о нововведениях в работе приюта и ответил на вопросы.
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