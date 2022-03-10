Российско-немецкая компания планирует открыть под Тюменью свое производство

Фото департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства ТО

Компания "West – Ost Energie" GmbH (ВОЕН) и правительство Тюменской области 9 марта подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по сборке газопоршневых установок.

Производство разместится на территории Тюменского района. В 2023 году на предприятии будет создано 16 рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников. На начальном этапе запланирован выпуск 4-6 установок в год, объем инвестиций в проект составит 69,75 млн рублей. Годовой объем последующих инвестиций в 2024-2025 гг. запланирован в размере 25 млн. рублей, сообщили в пресс-службе департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев:

Многое, с точки зрения импортозамещения, делается сегодня в рамках Нефтегазового кластера Тюменской области. И это подписание — ещё один шаг по локализации иностранного партнёра, который сегодня готов разместить производство на территории нашего региона.

По словам Пантелеева, стороны обсудили, насколько может вырасти доля российского оборудования, тюменских компаний, благодаря технологии компании.

"Нам интересно работать на российском рынке. Здесь очень востребована наша продукция. Предприятия видят разницу. Те, кто пользуются нашими "зелёными" с точки зрения экологии электростанциями, уже смогли уменьшить платежи за потребление энергии в три раза", - отметил управляющий компании “West-Ost Energie” GmbH (ВОЕН) Виктор Билль.

Группа компаний “West – Ost Energie” более полувека производит газопоршневые и теплоэнергостанции. Головное производство расположено в Берлине. Средний объем продаж оценивается в 150 млн евро в год. Свою деятельность на российском рынке компания ведет с 2006 года в качестве поставщика комплектующего оборудования. В России представлена в лице компании ООО "ВОЕН", реализующей услуги в области энергетики с 2015 года.