Более 3 тысяч тюменцев получили новую профессию благодаря проекту "Содействие занятости"

В 2021 году в Тюменской области в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" профессиональное обучение прошли 3095 жителе региона, сообщает департамент труда и занятости населения.

Самыми популярными направлениями "педагог в современной цифровой образовательной среде", "поварское дело", "таргетолог и SMM-специалист", а также "электромонтаж", "ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "кадровое администрирование" и "эстетическая косметология".

Проект популярен у тюменцев, так как позволяет получить востребованную профессию и получить современные компетенции, отмечают в департаменте труда.