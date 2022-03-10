Более 3 тысяч тюменцев получили новую профессию благодаря проекту "Содействие занятости"

17:26 09 марта 2022
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В 2021 году в Тюменской области  в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" профессиональное обучение прошли 3095 жителе региона, сообщает департамент труда и занятости населения.

Самыми популярными направлениями "педагог в современной цифровой образовательной среде", "поварское дело", "таргетолог и SMM-специалист", а также "электромонтаж", "ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "кадровое администрирование" и "эстетическая косметология".

Проект популярен у тюменцев, так как позволяет получить востребованную профессию и получить современные компетенции, отмечают в департаменте труда.

Теги: демография , занятость населения , нацпроекты , обучающие курсы , профессии
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