Россельхознадзор разрешил 9 странам ввоз томатов, перцев и других овощей

Россельхознадзор отменил с 5 марта ранее введенные ограничения и возобновил ввоз в Россию продукции овощеводства из девяти стран, без учета ограничений по предприятиям-производителям, сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре.

Согласно информации, в Россию вновь разрешен ввоз томатов из Армении, Азербайджана, а также томатов и перцев Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана. Из Египта возможен ввоз картофеля, а из Турции, помимо томатов и перцев, поставщики могут отправлять и кабачки с баклажанами.

"Решение принято Россельхознадзором по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями, занимающимися карантином и защитой растений вышеперечисленных стран, а также о принятых мерах недопущения нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС", - Следует из сообщения регионального Россельхознадзора.