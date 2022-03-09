Россельхознадзор разрешил 9 странам ввоз томатов, перцев и других овощей

Россельхознадзор отменил с 5 марта ранее введенные ограничения и возобновил ввоз в Россию продукции овощеводства из девяти стран, без учета ограничений по предприятиям-производителям, сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре.
Согласно информации, в Россию вновь разрешен ввоз томатов из Армении, Азербайджана, а также томатов и перцев Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана. Из Египта возможен ввоз картофеля, а из Турции, помимо томатов и перцев, поставщики могут отправлять и кабачки с баклажанами.
"Решение принято Россельхознадзором по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями, занимающимися карантином и защитой растений вышеперечисленных стран, а также о принятых мерах недопущения нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС", - Следует из сообщения регионального Россельхознадзора.
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