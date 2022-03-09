У Воронинских горок заасфальтируют 12 га под снежный полигон

Фото - https://vk.com/tmnourhome

Полигон для складирования вывозимого с улиц Тюмени снега на проезде Воронинские горки городские власти планируют построить до конца 2022 года. Поверхность полигона, общая площадь которого составит 12 га, будет покрыта асфальтобетоном, чтобы талые воды не попали в грунт, сообщили в администрации города.

Проектная мощность полигона - 500 кубометров снега. Сейчас на объекте проводится укладка нижних слоёв основания.

"Снег будет складироваться всю зиму, он будет таять естественным путём при наступлении положительных температур. Талая вода по системе лотков отправится в дождеприёмный колодец. Там она пройдёт первичную очистку и насосом будет перекачана на очистную станцию, введённую в эксплуатацию на днях. Проектная мощность полигона – 500 куб. м снега. Полигон будет снабжён оборудованием для учёта выгружающей снег техники. До конца года строительство этого объекта планируется завершить", – рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Сорокин.

Фото - https://vk.com/tmnourhome

Для удобства возчиков снега и стоков на расположенную рядом сливную станцию рядом с будущим полигоном началось строительство дороги. Проезжую часть расширят, установят освещение, оборудуют подъезды и выезды.

Еще один снежный полигон планируется построить по улице Тополиной. Проект обсуждается, его мощность составит 1 млн. куб м. Такой объём будет достигнут за счёт плавления снежных масс сопутствующими хозяйственно-бытовыми стоками, после чего они будут сливаться в эту же канализацию.

Планируется, что на полигон у проезда Воронинские горки будут везти снег с центральной части города и частично из Калининского округа. Площадка на улице Тополиной, скорее всего, будет востребована возчиками снега с территорий Ленинского и Центрального районов.

В качестве третьего полигона для приёма снега рассматривается используемая для этих целей площадка в 9 га на Велижанском тракте.

Как сообщалось ранее, в Тюмени действует один специальный полигон, его удалённость от разных частей города составляет около 30-40 км, в особо снежные дни это снижает скорость вывоза снега с улиц города.