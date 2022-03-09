McDonald’s продолжает работу в Тюмени

McDonald’s объявивил о приостановке своей работы в России, однако в Тюмени заведения сети продолжают работу в обычном режиме.

"Мы работаем как обычно, информации о закрытии у нас пока нет", - сообщила сотрудница McDonald’s.

Добавим, уведомлений для клиентов о предстоящем закрытии в заведениях сети с утра не наблюдается, как нет и ажиотажа среди посетителей.