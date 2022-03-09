McDonald’s продолжает работу в Тюмени

10:47 09 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

McDonald’s объявивил о приостановке своей работы в России, однако в Тюмени заведения сети продолжают работу в обычном режиме. 

"Мы работаем как обычно, информации о закрытии у нас пока нет", - сообщила сотрудница McDonald’s.

Добавим, уведомлений для клиентов о предстоящем закрытии в заведениях сети с утра не наблюдается, как нет и ажиотажа среди посетителей.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022