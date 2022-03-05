В тюменском "Ашане" ограничили продажу сахара в одни руки

В "Ашане" с сегодняшнего дня начали действовать ограничения на количество приобретаемого товара одним покупателем. В частности, один покупатель может приобрести не более 10 кг сахара, при попытке купить 11 кг на кассе операция блокируется.

По данным "Российской газеты", ограничения введены на социально значимую группу товаров: "Один покупатель может приобрести не более 10 кг сахара (10 упаковок по 1 кг или две упаковки по 5 кг), не более 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачки соли. Также в одни руки отпускается не более 10 упаковок бакалейной продукции - макарон, риса и других круп".

РИА Новости сообщает, что в Минпромторге "сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. С инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения "перекупщиками" социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка".