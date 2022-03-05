В тюменских магазинах проверяют ценники

В Тюменской области проверят соблюдение закона о защите прав потребителей и закона о ценообразовании, заявила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.
По поручению Генеральной прокуратуры и совместно с органами прокуратуры региона сформированы рабочие группы, которые контролируют рост стоимости товаров в магазинах.
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