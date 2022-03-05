Депутат Госдумы рассказал, почему новые изменения в Налоговом кодексе РФ выгодны людям

Госдума на пленарном заседании рассмотрела и приняла законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" (о налогообложении отдельных операций).

О том, как эти изменения в налоговом законодательстве помогут россиянам сохранить свои сбережения, рассказал депутат фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ", первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

"Принятие этого законопроекта открывает россиянам новые возможности использовать драгоценные металлы в слитках в инвестиционных целях", - пояснил депутат.

Полностью освобождаются от НДС операции по реализации слитков драгметаллов физлицам с изъятием из хранилищ банков. Так что гражданам станет проще и выгодней делать собственный "золотой запас", защитив сбережения от инфляции и от скачков валютных курсов.

"В любой стране мира золото остается ценностью вне зависимости от политической ситуации. К тому же стоимость тройской унции золота на мировых рынках в среднесрочной перспективе стабильно растет – по данным финансовых аналитиков, за последние три года она увеличилась более чем в полтора раза", - отметил Ремезков.

Поддержанные фракцией СРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ и изменения в налоговом законодательстве сегодня важны как никогда для защиты интересов нашей страны и наших граждан. Они дают импульс к развитию внутреннего рынка золота и золотодобывающей отрасли России, росту налоговых поступлений от банков и компаний. Но самое главное, они предоставляют россиянам отличную альтернативу скупке иностранной валюты, недвижимости и потребительских товаров ради сохранения накоплений.

Кроме того, внесенными изменениями в НК РФ запрещается применять "упрощенку" и патентную систему в ювелирной отрасли. Все ювелирные предприятия России теперь будут работать в общей системе налогообложения и уплачивать НДС как при закупке металлов, так и при реализации изделий. Мы считаем, что таким образом будет создан эффективный инструмент борьбы с теневым оборотом лома и отходов с содержанием драгметаллов. Дополнительные поступления НДС в бюджет от ювелирной отрасли составят примерно 20-30 млрд рублей. Эти средства пригодятся для реализации дополнительных мер социальной поддержки.