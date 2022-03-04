ТИУ предложил обучающимся за рубежом студентам продолжить обучение в Тюмени

Тюменский индустриальный университет готов принять граждан РФ, Украины и Добасса, изъявивших желание перевестись из иностранных образовательных организаций.

Ранее Минобрнауки РФ заявило о том, что все граждане России, которые обучаются в зарубежных вузах, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ.

"Всю информацию можно получить у сотрудников, ответственных за прием заявлений о переводе или зачислении от граждан, желающих обучаться в ТИУ", - пояснили в вузе.