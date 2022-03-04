"РН-Уватнефтегаз" оштрафовали за порчу лесной почвы

В феврале по сообщению об аварии на трубопроводе ООО "РН-Уватнефтегаз" в Уватском районе Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выявила факт попадания нефтесодержащей жидкости в почву на территории лесного фонда.



В связи с выявленными нарушениями по постановлению природоохранного прокурора Департамент лесного комплекса Тюменской области привлек ООО "РН-Уватнефтегаз" к административной ответственности по ч.2 ст.8.31 КоАП РФ (порча либо уничтожение лесной почвы в лесах) в виде штрафа в размере 100 тыс рублей.



Постановление о привлечении к ответственности не вступило в законную силу.



Вопросы устранения загрязнения окружающей среды на участке аварии остаются на контроле Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры.