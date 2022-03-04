Отделения Почты России изменят график работы в связи с 8 Марта

5 марта почтовые отделения Тюменской области закроются на час раньше.
6 марта отделения будут работать по установленному графику, а 7 марта – по режиму работы в субботу.
8 марта станет выходным днем для всех отделений Тюменской области.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.
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