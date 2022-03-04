Отделения Почты России изменят график работы в связи с 8 Марта

14:48 04 марта 2022
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5 марта почтовые отделения Тюменской области закроются на час раньше.

6 марта отделения будут работать по установленному графику, а 7 марта – по режиму работы в субботу.

8 марта станет выходным днем для всех отделений Тюменской области.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. 

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