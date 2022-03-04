В Тюменской области ведется сбор инициатив от бизнеса по мерам поддержки

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области проводит сбор инициатив от бизнеса, касающихся выработки мер поддержки, об этом Павел Меньщиков сообщил в своем Instagram.
Меньщиков отметил, экономическая ситуация в результате введения санкций против РФ приводит к ухудшению условий ведения бизнеса для тюменских предпринимателей, поэтому на уровне региона нужно разработать новые механизмы поддержки бизнеса.
"Прошу предпринимателей направить мнения и конкретные предложения для формирования мер, способных оперативно помочь бизнесу в создавшейся ситуации. Это могут быть как системные, так и отраслевые предложения", - обратился к бизнес-сообществу омбудсмен.
Перечень предложенных мер будет направлен руководству региона, в федеральные органы власти, депутатам Госдумы и федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову, сообщил Меньщиков.
Предложения можно направлять на почту: ombudsmanbiz72@mail.ru с пометкой "предложение" или написать в Direct.
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