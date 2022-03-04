Ишиму выделили 72 га земли для предоставления участков многодетным семьям

Департамент имущественных отношений Тюменской области передал в муниципальную собственность города Ишима 72 гектара земли в 1 Западном районе, это позволит бесплатно обеспечить земельными участками все многодетные семьи, состоящие в очереди.

Сейчас в листе ожидания 256 многодетных семей, сообщает пресс-служба департамента имущественных отношений Тюменской области.

Перед стартом предоставления участков городская администрация заключит муниципальный контракт на подготовку проекта планировки и межевания территории, будут проведены кадастровые работы.

Программа по предоставлению земельных участков многодетным семьям в Тюменской области реализуется с конца 2011 года. За это время обладателями собственных наделов стали 9 722 семьи. С 2020 года семьи могут выбрать вместо земельного участка целевую соцвыплату. Такой возможностью воспользовались 281 семья.

Для получения бесплатного участка в семье должно воспитываться не меньше троих детей до 18 лет; как минимум один взрослый и все дети быть прописанными в Тюменской области, то есть там, где подают заявление. Также хотя бы одному из взрослых нужно подтвердить нуждаемость в помещении в органе местного самоуправления (администрации по месту жительства). В свою очередь, получить такой статус могут малоимущие, инвалиды первой и второй групп, а также некоторые другие категории граждан.