Тюмень и Тобольск стали частью круиза "В Сибирь" от РЖД

Тюменская область стала частью нового железнодорожного круиза "В Сибирь" от РЖД. Комфортабельный поезд отправится из Москвы 5 марта с остановками в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми, в этих городах путешественников ждут туристические программы.



В понедельник, 7 марта, туристический поезд прибудет на железнодорожный вокзал Тюмени, где гостей ждет приветственная интерактивная программа от тюменских купчих.