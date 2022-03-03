Тюмень и Тобольск стали частью круиза "В Сибирь" от РЖД

Тюменская область стала частью нового железнодорожного круиза "В Сибирь" от РЖД. Комфортабельный поезд отправится из Москвы 5 марта с остановками в Казани, Тюмени, Тобольске и Перми, в этих городах путешественников ждут туристические программы.
В понедельник, 7 марта, туристический поезд прибудет на железнодорожный вокзал Тюмени, где гостей ждет приветственная интерактивная программа от тюменских купчих.
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