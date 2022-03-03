2808 детей родились в Тюменской области за два месяца 2022 года

С начала 2022 года органами ЗАГС Тюменской области зарегистрировано 2808 рождений: 1423 девочки и 1386 мальчиков, сообщает областной загс.

Зарегистрировано рождение 20 двоен, из которых 5 двоен - девочки, 11 - мальчики, 4 - мальчик и девочка.

Первую тройню в области зарегистрировал комитет ЗАГС администрации города Тюмени. На свет появились три мальчика: Максим, Макар и Михаил.

Самые популярные имена у девочек - Анна, Ксения, София, Виктория, Ева, Полина, у мальчиков - Артём, Роман, Александр, Матвей, Дмитрий, Максим.

Редкие имена – Теона, Соломея, Серафима, Маруся, Аглая, Спартак, Мартин, Густав, Демьян и Иосиф.