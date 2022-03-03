Ямал может в числе первых внедрить правовой режим для эксплуатации беспилотников

Минэкономразвития направило в Правительство России проект постановления об установлении экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных авиационных систем в четырех регионах России, в том числе на Ямале.

Экспериментальный полет беспилотника на Ямале состоялся в ноябре 2021 года по маршруту Салехард-Аксарка. Вертолет "Аэромакс" доставил в поселок груз "Почты России".

Требования действующего авиационного законодательства ограничивают развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов. Проект программы экспериментального правового режима предусматривает порядок допуска к эксплуатации беспилотников, требования к допуску выполнения воздушных перевозок и авиационных работ, требования к профессиональной подготовке и медицинскому освидетельствованию внешних пилотов, документации и эффективному использованию воздушного пространства, пояснили в правительстве ЯНАО.