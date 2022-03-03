В 2022 году в лесах Тюменской области высадят более 14 млн сеянцев хвойных деревьев

В 2022 году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в Тюменской области планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 6,94 тысячи гектаров, в том числе создать искусственные насаждения на площади 3,2 тыс. га. Для этого потребуется свыше 14 млн штук сеянцев хвойных пород, которые выращены в лесных питомниках области.

В 2021 году для этих целей выращено 20,66 млн штук стандартных сеянцев.

В департаменте лесного комплекса рассказали, что сеянцы выращиваются в течение 2-3 лет. Ежегодно для этих целей "Тюменская авиабаза" высевает около 1,5 тонны семян. Для повышения их всхожести семена проходят стратификацию (или снегование): в тканевых мешочках их закапывают в снег, а перед самым посевом, достанут, обработают фунгицидами, обсушат и высеют уже в подготовленную почву.

Чтобы провести лесопосадочные работы качественно и эффективно, посадочный материал ранней весной выкапывают и хранят в снежных буртах или ледниках.