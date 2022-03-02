Мария Трофимова: резких скачков цен на продовольствие в Тюменской области нет

Магазины в Тюменской области работают в штатном режиме, логистические цепочки не изменены, увеличения спроса на продукты нет, как и нет резкого роста цен, сообщила руководитель департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

В регионе ведется ежедневный мониторинг цен на группы товаров первой необходимости. Это 52 товарные позиции продовольственной и непродовольственный групп, в том числе 32 позиции - продовольственной группы. Собирается информация от предприятий розничной и оптовой торговли.

"По состоянию на 1 марта мы не наблюдаем резких скачков цен на продовольственные товары. Есть колебания от 1 до 3 процентов по некоторым позициям, но в целом ситуация стабильная", - сообщила Мария Трофимова.

В магазинах розничной торговли сформированы запасы по социально значимым товарам на период от 15 до 30 дней, в оптовых центрах - до 45-50 дней, в совокупности по всем позициям - до 70 дней.