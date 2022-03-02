Мошенники из-за угрозы отключения банков от SWIFT убеждают людей переводить деньги на их счета

В условиях нестабильной ситуации возросла активность мошенников. Они оперативно подстраиваются под актуальную повестку, а люди напуганы и готовы верить в самую абсурдную информацию. Наиболее распространенный прием мошенников в последние дни - звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов, которые якобы будут недоступны после отключения банков от международной системы межбанковских сообщений SWIFT (СВИФТ), и предлагают перевести их на специальный "безопасный счет", сообщили в пресс-службе Отделения Банка России по Тюменской области.

В некоторых случаях обманщики утверждают, что из-за отключения банков от SWIFT перестанут работать банковские карты и люди потеряют доступ к своим деньгам, но если внести данные карты в специальный список, то она не будет заблокирована. Под этим предлогом аферисты выпытывают реквизиты карт, включая три цифры с оборота. Получив секретную информацию, мошенники обнуляют карточные счета.

Что нужно знать?

Никаких особых защищенных счетов не существует. Если клиент банка доверится мошенникам и выполнит их инструкции, то его деньги просто уйдут преступникам.

Деньги клиентов в российских банках на всех счетах, в том числе карточных, остаются доступны своим владельцам в любой момент.

Система SWIFT никак не связана со сбережениями людей.

SWIFT – это просто финансовый мессенджер для общения между банками. В России действует его аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую уже используют российские банки. Даже если кредитные организации отключат от SWIFT, у них могут возникнуть неудобства только при проведении международных переводов, но это никак не повлияет на операции внутри страны.

Если вы получили звонок или сообщение о том, что ваши деньги под угрозой, не спешите следовать инструкциям. Положите трубку и перезвоните на горячую линию банка – номер указан на официальном сайте банка и его картах – и проясните ситуацию.