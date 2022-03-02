"Россети Тюмень" в несколько раз сократили чистый убыток в 2021 году

Компания "Россети Тюмень" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 12 месяцев 2021 года. В отчетном периоде выручка "Россети Тюмень" от передачи электрической энергии и технологического присоединения увеличилась на 13 и 25% соответственно по сравнению с 2020 годом. Чистый убыток составил 234 млн рублей против 3,4 млрд годом ранее. Чистые активы энергокомпании по итогам года увеличились на 3,2% и составили 126,7 млрд рублей.

Рост показателей обусловлен умеренным увеличением экономической активности нефтегазодобывающих предприятий, потребление которых составляет более 70 % в структуре полезного отпуска электроэнергии. Компания связывает положительные тенденции в том числе с рядом управленческих решений. Такой финансовый результат стал возможен благодаря принятым в "Россети Тюмень" мерам по оптимизации производственных и организационно-управленческих процессов, которые сдержали ростсебестоимости услуг компании.

Финансовая ситуация не отражается на производственных показателях "Россети Тюмень": по итогам 2021 года компания на 107% выполнила программу технического обслуживания и ремонта, а количество несчастных случаев на энергообъектах снизила до нуля. Филиалы системообразующего энергопредприятия Тюменского макрорегиона полностью укомплектованы квалифицированным персоналом и спецтехникой для решения любых задач, сообщили в пресс-службе компании.