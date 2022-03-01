Врачи просят тюменцев уберечь детей от травм в ДТП

За минувшую неделю помощь врачей Областной клинической больницы №2 понадобилась 8 пострадавшим на ДТП детям. Врачи просят усилить внимание за безопасностью детей на дорогах и провести с ними профилактические беседы.



Каждому ребёнку своевременно оказана необходимая медицинская помощь, каждый получил соответствующее лечение, но на восстановление здоровья детям потребуется время и силы, отмечают медики.

Антон Терёхин, руководитель службы оказания экстренной медицинской помощи ОКБ №2:

В формировании культуры дорожного поведения важен личный пример. Лучшее, что могут сделать взрослые, желая защитить детей от участия в ДТП, — это соблюдать правила дорожного движения. Не переходите дорогу в неположенном месте, это убережёт как вас самих, так и ваших детей от опасных последствий. Обучайте детей правильному пересечению проезжей части, разъясняйте школьникам правила передвижения в общественном транспорте. Будьте настойчивы, подключите к разъяснениям игровой формат и почаще напоминайте детям о необходимости соблюдать осторожность.

Врач отметил, что в силу возрастных особенностей наибольшему риску на дороге подвержены малыши и младшие школьники. Они не в состоянии сосредотачиваться на нескольких объектах сразу, особенно если внимание устремлено на более интересный для них предмет. Когда дошкольник смотрит вперед, машины слева и справа для него остаются незаметными. Он медленнее, чем взрослый, оценивает ситуацию, поэтому и на предостерегающий окрик может отреагировать не сразу. К тому же, центр тяжести у детей расположен выше, и во время бега ребенку сложно остановиться.