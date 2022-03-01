Рабочие продолжают разбирать долгострой в центре Тюмени

17:26 01 марта 2022
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Долгострой по улице Герцена, 50 со стороны улицы Смоленской стал ниже на два-три этажа. Работу по сносу ведет ООО "Техэнергоресурс".

Уже разобрано более десяти секций, кирпич вывозится  со стройплощадки. Внутри многоквартирной конструкции работают около десяти человек в смену, задействованы погрузчик, два гидромолота и мини-экскаватор.  Ожидается, что наступлением теплого сезона работы будут идти интенсивнее, сообщили в администрации города. 

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