Рабочие продолжают разбирать долгострой в центре Тюмени

Долгострой по улице Герцена, 50 со стороны улицы Смоленской стал ниже на два-три этажа. Работу по сносу ведет ООО "Техэнергоресурс".

Уже разобрано более десяти секций, кирпич вывозится со стройплощадки. Внутри многоквартирной конструкции работают около десяти человек в смену, задействованы погрузчик, два гидромолота и мини-экскаватор. Ожидается, что наступлением теплого сезона работы будут идти интенсивнее, сообщили в администрации города.