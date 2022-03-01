На Ямале из-за метели задерживаются вылеты в Москву, Уфу и Пермь

Улучшения метеоусловий ожидают в аэропорту Нового Уренгоя. Из-за метели сегодня там приземлился борт из Москвы в Салехард с 83 пассажирами.

В связи с неприбытием этого воздушного судна задерживается регулярный рейс из аэропорта Салехард сообщением Салехард - Москва (Домодедово).

Кроме этого, в связи с неприбытием воздушных судов в аэропорту Новый Уренгой задерживаются рейсы авиакомпании "Ямал" сообщением Новый Уренгой-Уфа и авиакомпании "ЮВТ Аэро" сообщением Новый Уренгой-Пермь.

"Авиаперевозчиком пассажирам оказываются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за ситуацией", - сообщает Уральская транспортная прокуратура.